Помогите! у слова Walked на конце читается как ??? (t) или (d) или (id)????
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Помогите! у слова Walked на конце читается как ??? (t) или (d) или (id)????
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