У одного дракона было в плену8 рыцарей у дрегого в два раза меньше а у третьего в два раза больше чем у первого сколько всего рыцарей было в плену у драконов

Математика

У одного дракона было в плену8 рыцарей у дрегого в два раза меньше а у третьего в два раза больше чем у первого сколько всего рыцарей было в плену у драконов

Автор: Гость