У одного дракона было в плену8 рыцарей у дрегого в два раза меньше а у третьего в два раза больше чем у первого сколько всего рыцарей было в плену у драконов
Математика
У одного дракона было в плену8 рыцарей у дрегого в два раза меньше а у третьего в два раза больше чем у первого сколько всего рыцарей было в плену у драконов
Ответ(ы):
Гость:
8/2=4(р.) у второго дракона 8*2=16(р.)у третьего дракона 8+4+16=28(р.) было в плену у драконов Ответ:28 рыцарей
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