Составить предложения со сравнительным оборотом
Русский язык
Составить предложения со сравнительным оборотом
Ответ(ы):
Гость:
Желтый цветок-подсолнух стоял, словно солнышко озарял путешественников своим светом. Черный лебедь с изогнутой, словно двойкой, шеей гордо проплыл мимо нас. Стая снегирей , как группа красных фонариков, весело перелетала с одной ветки на другую. Лепестки одуванчика , будто маленькие парашютисты, разлетелись и мягко приземлялись на еще сырую землю. Я услышала тихий звон, точно сотни крошечных колокольчиков пели свои торжественные песни, это оказались маленькие цветы- ландыши.
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