Можно щелочные металлы хранить под слоем воды? Ответ объясните.
Химия
Можно щелочные металлы хранить под слоем воды? Ответ объясните.
Ответ(ы):
Гость:
щелочные металлы хранить под слоем воды конечно нельзя, они будут с водой взаимодействовать 2Na+2H2O=2NaOH+H2 их хранят под слоем керосина, или в запаянных колбах без доступа воздуха.
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