Мудрость уменьшает жалобы, а не страдания.приведи к этому высказыванию близкую по смыслу пословицу или поговорку и объясни почуму мудрость "уменьшает жалобы"
Обществознание
Мудрость уменьшает жалобы, а не страдания.приведи к этому высказыванию близкую по смыслу пословицу или поговорку и объясни почуму мудрость "уменьшает жалобы"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если человек мудрый то это ему пригодится , а не просто себе
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