Муми-тролли с друзьями поставили спектакль птицы разбросали 9 афиша о престашем с??ектакли на берегу моря и надлежит над раза больше и еше 40 афиш над луком. сколько всего афиша разбросали птицы
Математика
Муми-тролли с друзьями поставили спектакль птицы разбросали 9 афиша о престашем с??ектакли на берегу моря и надлежит над раза больше и еше 40 афиш над луком. сколько всего афиша разбросали птицы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9+11+40=60. это если я правильно понял твои слова
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