Муми-тролли с друзьями поставили спектакль птицы разбросали 9 афиша о престашем с??ектакли на берегу моря и надлежит над раза больше и еше 40 афиш над луком. сколько всего афиша разбросали птицы

Математика
Муми-тролли с друзьями поставили спектакль птицы разбросали 9 афиша о престашем с??ектакли на берегу моря и надлежит над раза больше и еше 40 афиш над луком. сколько всего афиша разбросали птицы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9+11+40=60. это если я правильно понял твои слова
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Помогите пожалуйста,Как нарисовать букву е по Грис?
Ответить
Английский язык
Помогииииитеее!!!! Пожалуйста!!!! Срочно!!!! Очень нужно!!! Заранее спасибо)))
Ответить
Математика
Именованный масштаб плана 1-250 метров расчищайте сколько сантиметров надо отложить на этом плане при изображении расстояния в: 500 метров; 1 килом...
Ответить
Литература
Помагите.Нужно краткое содержание Ноч перед рождеством!!!!!!!!
Ответить
Алгебра
40 баллов, пожалуйста
Ответить