Муми-тролли с друзьями поставили спектакль птицы разбросали 9 афиша о престашем с??ектакли на берегу моря и надлежит над раза больше и еше 40 афиш над луком. сколько всего афиша разбросали птицы

Математика

Муми-тролли с друзьями поставили спектакль птицы разбросали 9 афиша о престашем с??ектакли на берегу моря и надлежит над раза больше и еше 40 афиш над луком. сколько всего афиша разбросали птицы

Автор: Гость