Муравьишка был в гостях в соседнем муравейнике.туда он шел пешком а обратно ехал. ??ервую половину пути он ехал на гусенице в 2 раза медленнее,чем шел пешком. а другую половину пути ехал на кузнечике в 5 раз быстрее ,чем шел пе...

Гость: Гость:

Затратил меньше времени на дорогу в гости. Он ехал на Гусенице в два раза медленнее, чем шел пешком, значит уже затратил столько же времени, сколько на весь путь пешком в гости, прибавим ещё время на езду на кузнечике и увидим, что обратный путь отнял больше времени.