Муравьишка был в гостях в соседнем муравейнике.туда он шел пешком а обратно ехал. ??ервую половину пути он ехал на гусенице в 2 раза медленнее,чем шел пешком. а другую половину пути ехал на кузнечике в 5 раз быстрее ,чем шел пе...
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Муравьишка был в гостях в соседнем муравейнике.туда он шел пешком а обратно ехал. ??ервую половину пути он ехал на гусенице в 2 раза медленнее,чем шел пешком. а другую половину пути ехал на кузнечике в 5 раз быстрее ,чем шел пешком.на какой путь муравьишка затратил времени меньше в гости или обратно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Затратил меньше времени на дорогу в гости. Он ехал на Гусенице в два раза медленнее, чем шел пешком, значит уже затратил столько же времени, сколько на весь путь пешком в гости, прибавим ещё время на езду на кузнечике и увидим, что обратный путь отнял больше времени.
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