Музафар Алимбаев биіктер өлеңі қазақша

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Музафар Алимбаев биіктер өлеңі қазақша
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Бесіктен биік жоқ ! - деп ем. Ойынға кірген күндерде: Есіктен биік жоқ ! - деп ем. Санатқа кірген жылдарда: Ауылдан биік жоқ ! - деп ем. Көз тастап қарлы шыңдарға: Тауымнан биік жоқ ! - деп ем Біртіндеп сырын ашатын Биіктер әсте көп екен. . . Адамға шұғыла шашатын Арманнан биік жоқ екен ! ! !
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