Мужчина с группой крови А женился на женщину с группой крови В, и у них родился реб??нок с группой крови О. Каковы генотипы всех трех? Какие еще генотипы и с какими частотами можно ожидать в потомстве от таких браков?

Биология
Мужчина с группой крови А женился на женщину с группой крови В, и у них родился реб??нок с группой крови О. Каковы генотипы всех трех? Какие еще генотипы и с какими частотами можно ожидать в потомстве от таких браков?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отсальные генотипы выше с частотой 1/4 либо 25%
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