Мужчина с группой крови А женился на женщину с группой крови В, и у них родился реб??нок с группой крови О. Каковы генотипы всех трех? Какие еще генотипы и с какими частотами можно ожидать в потомстве от таких браков?

Биология

Мужчина с группой крови А женился на женщину с группой крови В, и у них родился реб??нок с группой крови О. Каковы генотипы всех трех? Какие еще генотипы и с какими частотами можно ожидать в потомстве от таких браков?

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