Мы каждый день проходили мимо заманчивой витрины и любовались красивыми куклами. Это предложение нужно разобрать по членам. Помогите, пожалуйста, кто в этом соображает!!! Кроме подлежащего и сказуемого ничего не знаю...
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Мы каждый день проходили мимо заманчивой витрины и любовались красивыми куклами. Это предложение нужно разобрать по членам. Помогите, пожалуйста, кто в этом соображает!!! Кроме подлежащего и сказуемого ничего не знаю...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы проходили - поддежащее и сказуемое Когда ? - каждый день , это обстоятельсво времени Где ? - мимо витрины - дополнение Витрины какой ? - заманчивой , это определение И что делали ? - любовались , это второе сказуемое Чем ? - куклами , это дополнение Куклами какими ? - красивыми , это определение
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