Мы каждый день проходили мимо заманчивой витрины и любовались красивыми куклами. Разберите, пожалуйста, по членам, а то кроме подлежащего и сказуемого ничего не знаю...

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Мы каждый день проходили мимо заманчивой витрины и любовались красивыми куклами. Разберите, пожалуйста, по членам, а то кроме подлежащего и сказуемого ничего не знаю...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы - подлежащие, каждый - определение День - дополнение Проходили - сказуемое Заманчивой - определение Витрины - дополнение Любовались - сказуемое Красивыми - определние Куклами - дополнение
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