Мы каждый день проходили мимо заманчивой витрины и любовались красивыми куклами. Разберите, пожалуйста, по членам, а то кроме подлежащего и сказуемого ничего не знаю...

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Мы каждый день проходили мимо заманчивой витрины и любовались красивыми куклами. Разберите, пожалуйста, по членам, а то кроме подлежащего и сказуемого ничего не знаю...

Автор: Гость