My mum was watching TV while my dad ... the hoover. a)fixed b)was mending c)was fixing d)has mended

Английский язык
My mum was watching TV while my dad ... the hoover. a)fixed b)was mending c)was fixing d)has mended
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Гость:
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