My mum was watching TV while my dad ... the hoover. a)fixed b)was mending c)was fixing d)has mended
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My mum was watching TV while my dad ... the hoover. a)fixed b)was mending c)was fixing d)has mended
Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ fixed
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