Опис Павлика из текста Черкасенко "Маленький горбань" Чи скопиювати частини де е про ньго опис!

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Павлик — головний герой оповідання Спиридона Черкасенка, душевно красивий і щедрий хлопчик. Павлик — горбатий хлопчик, син шахтарської вдови та онук діда Антипа. В нього немає батька, він ласкавий, уважний до людей і природи. Під впливом материних казок формується його лагідний характер, а каліцтво робить уважним до чужого горя. Так, побачивши, як хлопці знаходять пташині гнізда, Павлик знищує хлопчачі позначки пташиних, рятуючи цим не одне пташеня… Хлопці за це б’ють Павлика, знущаються над ним. Його жаліють мати, дідусь. Спільну мову хлопчик знаходить з дівчатками, з якими часто бавиться. Опис Павлика: «Невеличка рідковолоса голівка його майже ховалася за горбом», «журні сині очі», «худі, гострі коліна».). Риси характеру Павлика: а) добрий; б) поважає дорослих (матір, діда); в) любить природу; г) ввічливий; д) щирий у стосунках з оточуючими; е) терпимість до образ з боку хлопців; ж) співчутливість до страждань інших (зайчик…); з) чуйний; г) «лагідний, сумирний» (С. Черкасенко про героя); к) фантазер; л) духовно багатий.Джерело: http://dovidka.biz.ua/malenkiy-gorban-obraz-pavlika/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua