С двух станций одновременно навстречу друг другу выехали два поезда.Скорость пер??ого поезда-58 км.в.ч.,а скорость второго-на 4 км.в.ч. больше.Через 4 ч. расстояние между поездами-158 км..Каково расстояние между станциями?

Математика

С двух станций одновременно навстречу друг другу выехали два поезда.Скорость пер??ого поезда-58 км.в.ч.,а скорость второго-на 4 км.в.ч. больше.Через 4 ч. расстояние между поездами-158 км..Каково расстояние между станциями?

Автор: Гость