С двух станций одновременно навстречу друг другу выехали два поезда.Скорость пер??ого поезда-58 км.в.ч.,а скорость второго-на 4 км.в.ч. больше.Через 4 ч. расстояние между поездами-158 км..Каково расстояние между станциями?
Математика
С двух станций одновременно навстречу друг другу выехали два поезда.Скорость пер??ого поезда-58 км.в.ч.,а скорость второго-на 4 км.в.ч. больше.Через 4 ч. расстояние между поездами-158 км..Каково расстояние между станциями?
Ответ(ы):
Гость:
58 км/час + 4 км/час = 62 км/час (скорость 2-го) 58 км/час + 62 км/час = 120 км/час (скорость сближения) 120 км/час * 4 часа = 480 км (пройдут за 4 часа) 480 км + 158 км = 638 км Ответ: между станциями 638 км
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