Расшифровать слово ether и соединить с числительным 8

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Расшифровать слово ether и соединить с числительным 8
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Переводится - ефир ефир №8
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