Мы открыли гараж и увидели летучую мышь. Слово гараж разобрать как часть речи
Русский язык
Мы открыли гараж и увидели летучую мышь. Слово гараж разобрать как часть речи
Ответ(ы):
Гость:
1)Гараж(что?)-сущ 2)Н.ф. гараж; пост:м.р., 2 скл., непост:ед.ч., В.п. 3) Открыли (что?) гараж (дополнение)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Сравните числа: а) -4,8 и 2; б) -11 и -16; в) 0,03 и 0; г) —9 и 5; д) -22 и -15; е) -9,03 и -9,003; ж) - 4,2 и 0; з) ???8/25 и -8/17; и) -10,1 и ...
Физика
Координата колеблющегося тела изиеняется по закону х=0.1 sin nt . чему равна частота к??лебаний? 0.5. Гц 3.14 гц 180 гц 2 гц
Математика