Разобрать по части речи Гусениц

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Гусениц-имя существительное,начальная форма-гусеница,нарицательное,одушевлённое,конкретное,женский род,первое склонение,множественное число,родительный падеж,дополнение.Но,надо иметь ввиду ,что падеж и синтаксическая функция определяется только по контексту,то есть по тексту.