Найти значение выражения (√42-2)и всё это в квадрате

Алгебра
Найти значение выражения (√42-2)и всё это в квадрате
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
√42² - 2*√42*2 + 2²= 42 - 4√42 + 4= 46 - 4√42
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