Собака гонится за кроликом, находящимся от нее в 150 футах( фут-старинная англ.мера ??линны, равная средней длине стопы человека). Она делает прыжок в 9 футов каждый раз, когда кролик делает прыжок в 7 футов. Сколько прыжков до...

Математика

Собака гонится за кроликом, находящимся от нее в 150 футах( фут-старинная англ.мера ??линны, равная средней длине стопы человека). Она делает прыжок в 9 футов каждый раз, когда кролик делает прыжок в 7 футов. Сколько прыжков должна сделать собака, чтобы догнать кролика?

Автор: Гость