Собака гонится за кроликом, находящимся от нее в 150 футах( фут-старинная англ.мера ??линны, равная средней длине стопы человека). Она делает прыжок в 9 футов каждый раз, когда кролик делает прыжок в 7 футов. Сколько прыжков до...
Математика
Собака гонится за кроликом, находящимся от нее в 150 футах( фут-старинная англ.мера ??линны, равная средней длине стопы человека). Она делает прыжок в 9 футов каждый раз, когда кролик делает прыжок в 7 футов. Сколько прыжков должна сделать собака, чтобы догнать кролика?
Ответ(ы):
Гость:
75. С каждым прыжком собака сокращает расстояние на 2 фута. 150/2=75
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