Найти закономерность чисел: 2; 10; 26; 50; 82; 122; - какое следующие число?
Математика
Найти закономерность чисел: 2; 10; 26; 50; 82; 122; - какое следующие число?
Ответ(ы):
Гость:
Каждый раз к предыдущему числу прибавляется число, кратное 8 (по возрастающей): 8, 16, 24, 32, 40
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