Конькобежец движется со скоростью 10м\с по окружности радиусом 20м. Найдите его цен??рострем ительное ускорение
Физика
Конькобежец движется со скоростью 10м\с по окружности радиусом 20м. Найдите его цен??рострем ительное ускорение
Ответ(ы):
Гость:
Ускорение а=V²/R a=10²/20=100/20=5м/с²
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