Конькобежец движется со скоростью 10м\с по окружности радиусом 20м. Найдите его цен??рострем ительное ускорение

Физика

Конькобежец движется со скоростью 10м\с по окружности радиусом 20м. Найдите его цен??рострем ительное ускорение

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