Царства А)растения Б)ЖИВОТНЫЕ В)ГРИБЫ ОРГАНИЗМЫ 1)трутовик2)сфагнум 3)амёба 4)дрожжи 5)орляк 6) карась УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИЗМАМИ И ЦАРСТВАМИ К КОТОРЫМ ОНИ ОТНОСЯТСЯ?

Биология
Царства А)растения Б)ЖИВОТНЫЕ В)ГРИБЫ ОРГАНИЗМЫ 1)трутовик2)сфагнум 3)амёба 4)дрожжи 5)орляк 6) карась УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИЗМАМИ И ЦАРСТВАМИ К КОТОРЫМ ОНИ ОТНОСЯТСЯ?
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Гость:
В)-4 Б)-6 Больше не знаю
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