Какое спряжения слова:учу,мою,клвду?настоящее время.
Русский язык
Какое спряжения слова:учу,мою,клвду?настоящее время.
Ответ(ы):
Гость:
Учить-2спр; мыть-1 наверное; кладу-1спр
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