Какое спряжения слова:учу,мою,клвду?настоящее время.

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Какое спряжения слова:учу,мою,клвду?настоящее время.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Учить-2спр; мыть-1 наверное; кладу-1спр
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