Ученики сделали 15скваречников для птиц .после того как они повесили несколько скворечников ,им осталось повесить еще 6 .сколько скворечников повесили?

Математика

Ученики сделали 15скваречников для птиц .после того как они повесили несколько скворечников ,им осталось повесить еще 6 .сколько скворечников повесили?

Автор: Гость