Ученики сделали 15скваречников для птиц .после того как они повесили несколько скворечников ,им осталось повесить еще 6 .сколько скворечников повесили?
Математика
Ученики сделали 15скваречников для птиц .после того как они повесили несколько скворечников ,им осталось повесить еще 6 .сколько скворечников повесили?
Ответ(ы):
Гость:
15-6 = 9 осталось повесить
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