Рассказ по французскому про своего друга
Французский язык
Рассказ по французскому про своего друга
Ответ(ы):
Гость:
Моего друга зовут ему лет, у него волосы и глаза дружим мы с ним очень довно он меня ни когда не предовал везде мне помогал да и я тоже ему помагала мы с ним каждое лето гуляли во дворике мне с так весело .у нас с ним много общего например я люблю ,и он любит тоже самое . мой друг это самое светое и дорогое что у меня есть в школе по русский
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