Рассказ по французскому про своего друга

Французский язык
Рассказ по французскому про своего друга
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Моего друга зовут           ему             лет, у него     волосы и         глаза дружим мы с ним очень довно он меня ни когда не предовал везде мне помогал да и я тоже ему помагала  мы с ним каждое лето гуляли во дворике мне с                    так весело .у нас с ним много общего например я люблю                   ,и он любит тоже самое . мой друг это самое светое и дорогое что у меня есть в школе по русский
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