Рассказ по французскому про своего друга

Гость: Гость:

Моего друга зовут ему лет, у него волосы и глаза дружим мы с ним очень довно он меня ни когда не предовал везде мне помогал да и я тоже ему помагала мы с ним каждое лето гуляли во дворике мне с так весело .у нас с ним много общего например я люблю ,и он любит тоже самое . мой друг это самое светое и дорогое что у меня есть в школе по русский