Показательные уравнения и неравенства .Пожалуйста 2-б и 3
Математика
Показательные уравнения и неравенства .Пожалуйста 2-б и 3
Ответ(ы):
Гость:
2б). x ∈ (-∞; -1,5) ∪ (-1,5; 3] 3. Система не имеет решения, потому что выражение при любых значениях x. Скорее всего, ошибка в условии
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