Помогоите пожалуйста прошу сегодня в шк нужно Двести миллионов, алюминевая посуда, эвкалиптовая роща,четыреста экземпляров, пятидесятиметровый бассен, восьмидесятая квартира, о полутора килограммах, более сорока гектаров, шес...
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Помогоите пожалуйста прошу сегодня в шк нужно Двести миллионов, алюминевая посуда, эвкалиптовая роща,четыреста экземпляров, пятидесятиметровый бассен, восьмидесятая квартира, о полутора килограммах, более сорока гектаров, шестьсот одиннадцать километров, девяносто миллиардов, гараж на триста мест, пятнадцатый центр. Грамотическое задание: обозначить количественные и порядковые числительные, разряды количественных числительных.
Ответ(ы):
Гость:
Двести миллионовК, алюминевая посуда, эвкалиптовая роща,четыреста экземпляровК, пятидесятиметровый бассенК, восьмидесятая квартираП, о полутора килограммахК, более сорока гектаровК, шестьсот одиннадцать километровК, девяносто миллиардовК, гараж на триста местК, пятнадцатый центрП. Грамотическое задание: обозначить количественныеК и порядковыеП числительные, разряды количественных числительных.
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