Помогоите пожалуйста прошу сегодня в шк нужно Двести миллионов, алюминевая посуда, эвкалиптовая роща,четыреста экземпляров, пятидесятиметровый бассен, восьмидесятая квартира, о полутора килограммах, более сорока гектаров, шес...

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Помогоите пожалуйста прошу сегодня в шк нужно Двести миллионов, алюминевая посуда, эвкалиптовая роща,четыреста экземпляров, пятидесятиметровый бассен, восьмидесятая квартира, о полутора килограммах, более сорока гектаров, шестьсот одиннадцать километров, девяносто миллиардов, гараж на триста мест, пятнадцатый центр. Грамотическое задание: обозначить количественные и порядковые числительные, разряды количественных числительных.

Автор: Гость