Переведите данную дробь в смешанное число 47/11

Математика
Переведите данную дробь в смешанное число 47/11
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
47/11=4 3/11;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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