Краткое содержание голубь и горленка
Литература
Краткое содержание голубь и горленка
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Василий и его жена Надя живут в деревне. У них трое детей: дочь – школьница, сын - скоро пойдет в армию и старшая замужняя дочь, которая, поссорившись с мужем, сейчас живет у них. Василий не пьяница, хороший муж и отец. Он разводит голубей – это его страсть. Наде это не нравится.Соседи - баба Шура и дядя Митя живут мирно, хотя дядя Митя любит выпить, стараясь делать это втайне от жены. Чтобы выпить он готов выдумать любую историю. С этим связано много смешных моментов в фильме.Однажды Василий получает травму на работе и, в связи с этим, бесплатную путевку в санаторий на Черном море. Там он встречает Раису Захаровну – работника отдела кадров его конторы. По её инициативе между ними возникает роман, который Василий потом характеризует так: «По пьянке закрутилось и не выберешься». Поселившись в квартире у Раисы Захаровны, Василий не может найти с ней общий язык, он хочет домой к жене, детям и голубям. Надежда в истерике, ее жизнь потеряла смысл.В конце концов Василий вовращается, Надя прощает его, но первое время они встречаются тайно. Мир приходит в дом вместе с ожиданием еще одного ребенка – Надя забеременела. Сын уходит служить в армию, а их дом, как и раньше, полон любви и голубей.
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