Прочитайте.Составьте предложения. 1.Почуяли, и, пчелы, мед стали жужжать, столом на?? 2.из осу мы чайной миски ложкой спасали. 3. села сразу она мед на и всеми прилипла лапками. 4.оса потом прилетела. 5. вечером террасе на чай ...

Русский язык
Прочитайте.Составьте предложения. 1.Почуяли, и, пчелы, мед стали жужжать, столом на?? 2.из осу мы чайной миски ложкой спасали. 3. села сразу она мед на и всеми прилипла лапками. 4.оса потом прилетела. 5. вечером террасе на чай мы с пили медом.
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Гость:
Почуяли пчёлы мед и стали жужжать над столом
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