Прочитайте.Составьте предложения. 1.Почуяли, и, пчелы, мед стали жужжать, столом на?? 2.из осу мы чайной миски ложкой спасали. 3. села сразу она мед на и всеми прилипла лапками. 4.оса потом прилетела. 5. вечером террасе на чай ...

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Прочитайте.Составьте предложения. 1.Почуяли, и, пчелы, мед стали жужжать, столом на?? 2.из осу мы чайной миски ложкой спасали. 3. села сразу она мед на и всеми прилипла лапками. 4.оса потом прилетела. 5. вечером террасе на чай мы с пили медом.

Автор: Гость