17-летний Николай при устройстве на работу подписал трудовой договор, в котором ог??варивался испытательный срок (3 месяца). Свои должностные обязанности он выполнял качественно, но неоднократно опаздывал на работу, несмотря на...
Обществознание
17-летний Николай при устройстве на работу подписал трудовой договор, в котором ог??варивался испытательный срок (3 месяца). Свои должностные обязанности он выполнял качественно, но неоднократно опаздывал на работу, несмотря на замечания руководства. В связи с этим через полтора месяца работодатель сообщил ему, что он не прошёл испытательный срок, и при выдаче заработной платы обязал его заплатить штраф в размере 1000 рублей. Знакомый юрист Николая сообщил ему, что в данной ситуации работодатель тоже не прав, и сослался на законы РФ. 1. Может ли работодатель уволить Николая? 2. Почему?
Ответ(ы):
Гость:
1 уволить можно 2 он опаздывает
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