Выбрать из данного перечня углерод с меньшей малекулярной массой и ввести его в р??акцию горения CH4, C2H2, C2H4

Химия

Выбрать из данного перечня углерод с меньшей малекулярной массой и ввести его в р??акцию горения CH4, C2H2, C2H4

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