Выбрать из данного перечня углерод с меньшей малекулярной массой и ввести его в р??акцию горения CH4, C2H2, C2H4
Химия
Выбрать из данного перечня углерод с меньшей малекулярной массой и ввести его в р??акцию горения CH4, C2H2, C2H4
Ответ(ы):
Гость:
Это-СН4 СН4+2О2=СО2+2Н2О
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