Помогите плиз решить магический квадрат 1 строка 31 ? ? 2 строка ? ? ? 3 строка 35 28 33

Математика
Помогите плиз решить магический квадрат 1 строка 31 ? ? 2 строка ? ? ? 3 строка 35 28 33
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
31    ?      ? ?      ?      ? 35   28    33 ------------------------- по всем  направлениям должно получиться число (35 +28 =33) = 96 ------------------------------- 31       36       29 30       32       34 35       28       33 
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