Помогите плиз решить магический квадрат 1 строка 31 ? ? 2 строка ? ? ? 3 строка 35 28 33
Математика
Помогите плиз решить магический квадрат 1 строка 31 ? ? 2 строка ? ? ? 3 строка 35 28 33
Ответ(ы):
Гость:
31 ? ? ? ? ? 35 28 33 ------------------------- по всем направлениям должно получиться число (35 +28 =33) = 96 ------------------------------- 31 36 29 30 32 34 35 28 33
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