Нади неизвестное ?-300-194=240

Математика
Нади неизвестное ?-300-194=240
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
240+194=434+300=734.
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