Школьная спортивная площадка прямоугольной формы имеет ширину 90 м а площадь 11250м ??В ( найти длинну площадки)
Математика
Школьная спортивная площадка прямоугольной формы имеет ширину 90 м а площадь 11250м ??В ( найти длинну площадки)
Ответ(ы):
Гость:
Так как площадь -это произведение длины и ширины, тогда, чтобы найти длину прямоугольника надо площадь разделить на ширину. 11250:90=125 м - длина площадки.
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