Мяч брошен вертикально в верх со скоростью 5 м\с. Определите скорость мяча через 0,5 с после броска и его перемещение за это время(g=10 м\с''

Физика

Мяч брошен вертикально в верх со скоростью 5 м\с. Определите скорость мяча через 0,5 с после броска и его перемещение за это время(g=10 м\с''

Автор: Гость