Мяч брошен вертикально в верх со скоростью 5 м\с. Определите скорость мяча через 0,5 с после броска и его перемещение за это время(g=10 м\с''
Физика
Мяч брошен вертикально в верх со скоростью 5 м\с. Определите скорость мяча через 0,5 с после броска и его перемещение за это время(g=10 м\с''
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Движение тела, брошенного вертикально вверх: v=v0+gt Отсюда выражаем v: v=5+10*0,5=10м/c s=v0t+gt^2/2=(5*0,5)*(10*(0,5^2))/2 s=2,5+1,25=3,75м Ответ:10м/с: 3,75м.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Однажды осенью мальчик проснулся среди ночи.Озеро дышало в окна сырым туманом. В нем чудились хриплые и протяжные звуки. Утром мальчик увидел,что п...
Математика
Из 28 кг сливок получают 10 кг сливочного масла 1) сколько килограммов масла получится таким способом из 1680 кг сливок? 2) сколько килограммов сли...
Українська література
Помогите пожайлусто решить 2 задачи по географии!Буду благодарна. 1)Опредилите суточную температуру и сутучную амплитуду температуры по таким данны...