(n-5,8)-(4,9+n)= Пожалуйста решите срочно очень
Математика
(n-5,8)-(4,9+n)= Пожалуйста решите срочно очень
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(3,14-5,8)-(4.9+3.14)=-2.66-8.04=10.74
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