З одного дерева зірвали 9 кг слив а з іншого 7 кг. Скільки потрібно ящиків для всіх слив якщо в кожний ящик уміщується 4 кг.

Математика

З одного дерева зірвали 9 кг слив а з іншого 7 кг. Скільки потрібно ящиків для всіх слив якщо в кожний ящик уміщується 4 кг.

Автор: Гость