З одного дерева зірвали 9 кг слив а з іншого 7 кг. Скільки потрібно ящиків для всіх слив якщо в кожний ящик уміщується 4 кг.

Математика
З одного дерева зірвали 9 кг слив а з іншого 7 кг. Скільки потрібно ящиків для всіх слив якщо в кожний ящик уміщується 4 кг.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потрібно 4 ящика для всіх слив
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обведи границу круга.как она называется.попробуй найти радиусы и диаметр окружно??ти
Ответить
Математика
Рациональные уравнения x(x-12)=0
Ответить
Русский язык
Нужно разобрать по членам предложения. С детских лет И.А. Крылов очень любил книг??, всю жизнь учился, расширял круг своих знаний.
Ответить
Математика
Сколько будет 2/26+3/39
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста!! Для 4-ого класса.
Ответить