З одного дерева зірвали 9 кг слив а з іншого 7 кг. Скільки потрібно ящиків для всіх слив якщо в кожний ящик уміщується 4 кг.
Математика
З одного дерева зірвали 9 кг слив а з іншого 7 кг. Скільки потрібно ящиків для всіх слив якщо в кожний ящик уміщується 4 кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потрібно 4 ящика для всіх слив
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