Подбери синонимы к слову гордиться

Литература
Подбери синонимы к слову гордиться
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
величаться, возноситься, заноситься, зазнаваться, кичиться, надмеваться, чваниться, быть гордым!
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