Решите систему уравнений x-y=5 x в квадрате -15y=109
Математика
Решите систему уравнений x-y=5 x в квадрате -15y=109
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=5+y (5+y)²-15y=109 _____________ x=5+y 25+10y+y ²-15y-109=0 _______________ x=5+y y ²-5y-84=0 D=-5 ²-4*-84=25+336=361=19² y1=5+19/2=24/2=12 y2=5-19/2=-14/2=-7 __________________ x1=5+12=17 x2=5+(-7)=-2 ____________ (17;12);(-2;-7)
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