Проблемы молодежи в любви и дружбе перечислить, пути их решения

Гость: Гость:

1)Например,две девочки влюбились в одного парня.Решение : спросить у мальчика,кто ему больше нравится. 2) Двое друзей имеют разные представления о дружбе.Решение: принять тот факт,что никто не идеален и идти друг к другу на уступки