Проблемы молодежи в любви и дружбе перечислить, пути их решения
Обществознание
Проблемы молодежи в любви и дружбе перечислить, пути их решения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Например,две девочки влюбились в одного парня.Решение : спросить у мальчика,кто ему больше нравится. 2) Двое друзей имеют разные представления о дружбе.Решение: принять тот факт,что никто не идеален и идти друг к другу на уступки
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