N2=no=no2=nhno3=cu(no3)2=cu(oh)2=cuo
Химия
N2=no=no2=nhno3=cu(no3)2=cu(oh)2=cuo
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) N2 + O2 = 2NO 2) 2NO + O2 = 2NO2 3) 2NO2 + H2O = HNO3 + HNO2 4) Cu(OH)2 + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + 2H2O 5) Cu(NO3)2 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 2NaNO3 6) Cu(OH)2 = CuO + H2O
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