Заячьи лапы Где происходили события, описанные в рассказе? Впишите
Литература
Заячьи лапы Где происходили события, описанные в рассказе? Впишите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К ветеринару в наше село пришел с Урженского озера Ваня Малявин и принес завёрнутого в рваную ватную куртку маленького теплого зайца мы это сегодня читали
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