Заячьи лапы Где происходили события, описанные в рассказе? Впишите

Литература
Заячьи лапы Где происходили события, описанные в рассказе? Впишите
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Гость:
К ветеринару  в наше село пришел с Урженского озера Ваня Малявин и принес завёрнутого в рваную ватную куртку маленького теплого зайца                                                                                                              мы это сегодня читали
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