99840:480 89030:290 90720:180
Математика
99840:480 89030:290 90720:180
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
99840:480=208 89030:290=307 90720:180=504
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
<А эллины искусно поражали кругом их, и тонули корабли, и под обломками судов раз??итых, под кровью мертвых скрылась гладь морская...>> - ...
Математика
Сделай где необходимо перестановку множителей и замени умножение сложением.вычи??ли. 7*4= 8*3= 3*10= 2*13=
Математика
Помогите пожалуйста ! За 8 мин самолёт, двигаясь с одинаковой скоростью пролетел 96 км. какое расстояние он пролетит за 40 мин, если его скорость у...
Русский язык