lt;А эллины искусно поражали кругом их, и тонули корабли, и под обломками судов раз??итых, под кровью мертвых скрылась гладь морская...gt;gt; - так Эсхил описывал а) Марафонскую битву в) Фермопильское сражение б) Саламинское...
История
lt;А эллины искусно поражали кругом их, и тонули корабли, и под обломками судов раз??итых, под кровью мертвых скрылась гладь морская...gt;gt; - так Эсхил описывал а) Марафонскую битву в) Фермопильское сражение б) Саламинское сражение г) битву при Херанее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Саламинское сражение : Сперва стояло твердо войско персов; Когда же скучились суда в проливе, Дать помощи друг другу не могли, И медными носами поражали Своих же - все тогда они погибли, А эллины искусно поражали Кругом их.. . И тонули корабли, И под обломками судов разбитых, Под кровью мертвых - скрылась гладь морская. Так описывал битву греческий поэт Эсхил.
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