lt;А эллины искусно поражали кругом их, и тонули корабли, и под обломками судов раз??итых, под кровью мертвых скрылась гладь морская...gt;gt; - так Эсхил описывал а) Марафонскую битву в) Фермопильское сражение б) Саламинское...

Гость: Гость:

Саламинское сражение : Сперва стояло твердо войско персов; Когда же скучились суда в проливе, Дать помощи друг другу не могли, И медными носами поражали Своих же - все тогда они погибли, А эллины искусно поражали Кругом их.. . И тонули корабли, И под обломками судов разбитых, Под кровью мертвых - скрылась гладь морская. Так описывал битву греческий поэт Эсхил.