Найдите сумму : -5+(-10);-3+(-4);-20+(-6);100+(-200)
Математика
Найдите сумму : -5+(-10);-3+(-4);-20+(-6);100+(-200)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)-15 2) -7 3)-26 4)-100
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