Запишите Четыре числа, первое из которых равно 5, 32 а каждое следующее в 2 раза меньше предыдущего
Математика
Запишите Четыре числа, первое из которых равно 5, 32 а каждое следующее в 2 раза меньше предыдущего
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5,32:2= 2,66 2,66:2 = 1,33 1,33:2=0,665 0,665:2 = 0,3325
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