Запишите Четыре числа, первое из которых равно 5, 32 а каждое следующее в 2 раза меньше предыдущего

Математика

Запишите Четыре числа, первое из которых равно 5, 32 а каждое следующее в 2 раза меньше предыдущего

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