Как правильно написать. думать ? поездке,

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Как правильно написать. думать ? поездке,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думать о поездке? в этом смысле?
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