Расскажи о Власе-герое стихотворения.
Литература
Расскажи о Власе-герое стихотворения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Влас — староста деревни Большие Вахлаки. «Служа при строгом барине, / Нес тяготу на совести / Невольного участника / Жестокостей его». После отмены крепостного права В. отказывается от должности псевдобурмистра, но принимает на себя фактическую ответственность за судьбу общины: «Влас был душа добрейшая, / Болел за всю вахлачину — / Не за одну семью». Когда проблеснувшая со смертью Последыша надежда на вольную жизнь «без барщины... без подати... Без палки...» сменяется для крестьян новой заботой (тяжбой с наследниками за поемные луга), В. становится ходатаем за крестьян, «живет в Москве... был в Питере... /, А толку что-то нет!». Вместе с молодостью В. расстался с оптимизмом, боится нового, вечно угрюм. Но повседневная жизнь его богата незаметными добрыми делами. Так, например, в главе «Пир на весь мир» по его почину крестьяне собирают деньги для солдата Овсяникова. Образ В. лишен внешней конкретности: для Некрасова он прежде всего представитель крестьянства. Тяжелая его судьба («Не столько в Белокаменной / По мостовой проехано, / Как по душе крестьянина / Прошло обид...») — судьба всего русского народа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Вася выбрал несколько различных натуральных чисел.Произведение двух самых мален??ких из них равно 16,а произведение двух самых больших равно 225.Че...
Русский язык
Какой корень в слове БИБЛИОТЕКАРЬ? Проверить гласную, однокоренные слова библИот??карь. Плиз! СРОООЧНО!
Алгебра
Математика