Подобрать формулу, которой можно задать эту функцию? Помогите пожалуйста!!! Таблица под буквой "г"

Алгебра
Подобрать формулу, которой можно задать эту функцию? Помогите пожалуйста!!! Таблица под буквой "г"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно заметить, что произведение чисел в каждом столбце 12, т.е. xy=12, поэтому функция y=12/x.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Расскажите коротко о добыче нефти в Северном Ледовитом Океане.Пожааалуйста)
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!
Ответить
Окружающий мир
Сообщение о городе герое великой отечественной войны. Не очень большой и не очень маленький чтобы можно было выучить!!! 4 класс. Взаранее спосибо!!!
Ответить
Математика
Найди периметр и площядь прямоугольникас длинами сторон 152 см и 80см.
Ответить
Математика
7в9степени в квадрате умножить на 2
Ответить