Подобрать формулу, которой можно задать эту функцию? Помогите пожалуйста!!! Таблица под буквой "г"

Алгебра

Подобрать формулу, которой можно задать эту функцию? Помогите пожалуйста!!! Таблица под буквой "г"

Автор: Гость