Подобрать формулу, которой можно задать эту функцию? Помогите пожалуйста!!! Таблица под буквой "г"
Алгебра
Подобрать формулу, которой можно задать эту функцию? Помогите пожалуйста!!! Таблица под буквой "г"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно заметить, что произведение чисел в каждом столбце 12, т.е. xy=12, поэтому функция y=12/x.
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